«Барселона» отказалась от идеи возвращения Бельерина

«Барселона» отказалась от идеи возвращения защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Футболист зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников АПЛ.

В прошлом году Бельерина связывали с возвращение в каталонский клуб, в котором он провел часть своей карьеры. После назначения Микеля Артеты главный тренером «Арсенала» прогресс Бельерина заметно снизился, и игрок был отдан в аренду «Бетису». «Барселона», в свою очередь, отказалась от попыток вернуть футболиста в свои ряды, сообщают испанские СМИ.

Также сообщается, что Бельерин намерен продолжить свою карьеру в «Бетисе».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 22 матча и отдал 2 результативные передачи.