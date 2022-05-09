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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» отказалась от идеи возвращения Бельерина

09 Мая 2022 • 10:11 Комментировать

«Барселона» отказалась от идеи возвращения защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Футболист зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников АПЛ.

В прошлом году Бельерина связывали с возвращение в каталонский клуб, в котором он провел часть своей карьеры. После назначения Микеля Артеты главный тренером «Арсенала» прогресс Бельерина заметно снизился, и игрок был отдан в аренду «Бетису». «Барселона», в свою очередь, отказалась от попыток вернуть футболиста в свои ряды, сообщают испанские СМИ.

Также сообщается, что Бельерин намерен продолжить свою карьеру в «Бетисе».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 22 матча и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Арсенал Лондон Эктор Бельерин
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