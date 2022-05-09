«Астон Вилла» очень хочет подписать полузащитника «Марселя»

Руководство «Астон Виллы» продолжает активные переговоры с «Марселем» по поводу трансфера французского полузащитника Бубакара Камары.

По информации Daily Mail, бирмингемская команда очень хочет заполучить 22-летнего французского футболиста. В услугах Камары также заинтересован мадридский «Атлетико», но сам полузащитник хотел бы попробовать свои силы именно в английском чемпионате. Стоит отметить, что соглашение Бубакара с «Марселем» истекает в конце этого сезона.

Напомним, что в этом сезоне Бубакар Камара провёл во французской лиге 32 поединка и отметился одним забитым мячом.