«Манчестер Юнайтед» присматривается к Мэддисону

«Манчестер Юнайтед» присматривается к полузащитнику «Лестера» Джеймсу Мэддисону.

В летнее межсезонье «Лестеру», вероятнее всего, придется продать одного из ведущих игроков, чтобы сбалансировать финансовую отчетность, так как команда не смогла пробиться в еврокубки.

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует обновить состав в межсезонье и Мэдисон является одним из кандидатов на летний переход, сообщает Fichajes. Игроком также интересуются «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 31 матч, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.