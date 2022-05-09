«Манчестер Юнайтед» интересуется Эдсоном Альваресом

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом. Футболист рассматривается, как альтернатива Френки де Йонгу, если переход голландца сорвется.

Летом главный тренером «Юнайтед» станет Эрик тен Хаг. Специалист планирует значительно обновить состав. Одной из приоритетных целей «Манчестера» станет приобретение полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Однако, если трансфер сорвется, английский клуб обратит свое внимание на Эдсона Альвареса из «Аякса», сообщает Fichajes. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.