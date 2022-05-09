Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» интересуется Эдсоном Альваресом

09 Мая 2022 • 08:45 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом. Футболист рассматривается, как альтернатива Френки де Йонгу, если переход голландца сорвется.

Летом главный тренером «Юнайтед» станет Эрик тен Хаг. Специалист планирует значительно обновить состав. Одной из приоритетных целей «Манчестера» станет приобретение полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Однако, если трансфер сорвется, английский клуб обратит свое внимание на Эдсона Альвареса из «Аякса», сообщает Fichajes. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эдсон Альварес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
09:11 · Англия. Премьер-лига
Сразу три защитника «Манчестер Сити» выбыли до конца сезона
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов предложить Артура в обмен на Парти
08:53 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм высказался о провале «Манчестер Юнайтед»
08:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Фейеноорда» Маласиа может перебраться в Испанию
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется Эдсоном Альваресом
08:42 · Англия. Премьер-лига
Два лондонских топ-клуба хотят подписать звезду « РБ Лейпцига»
08:36 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Надеемся пробиться в еврокубки»
08:36 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Атлетико»
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Реал» сразятся за одноклубника Головина
08:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Этот состав «Сити» - один из лучших в моей карьере»
08:04 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов, он не будет возиться с «Реалом»
05:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Криштиану Роналду 2
02:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» официально объявит о переходе Холанна в ближайшие дни
02:20 · Англия. Премьер-лига
Роналду сообщил одноклубникам о намерении остаться в «МЮ» 1
00:11 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Судьба чемпионства ещё не решена, травма Диаша оставляет шансы «Ливерпулю»
Все новости
Рекомендуем