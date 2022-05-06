«Тоттенхэм» договорился с «Ювентусом» о выкупе Кулушевски

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал журналистам о том, как проходят переговоры по поводу выкупа контракта шведского полузащитника Деяна Кулушевски.

Конте сказал, что сейчас шведский футболист выступает за лондонскую команду на правах арендного соглашения, но переговоры с «Ювентусом» о выкупе контракта находятся в завершающей стадии, так что сделка будет оформлена в самое ближайшее время. Итальянский тренер отметил, что Деян почти на 100 процентов полноценный игрок «Тоттенхэма».

Напомним, что в этом сезоне Деян Кулушевски провёл в английской лиге 14 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и восемью ассистами.