«Ньюкасл» присматривается к Мусса Диаби

«Ньюкасл» присматривается к нападающему леверкузенского «Байера» Мусса Диаби. Немецкий клуб хочет получить за игрока около 50 миллионов евро.

Интерес к футболисту ранее проявлял «Вест Хэм». Однако, «Ньюкасл» рассматривается, как более оптимальный вариант продолжения карьеры для талантливого форварда, сообщает Kicker.

Впрочем, контракт Диаби с «Байером» рассчитан до 2025 года, что означает, что клуб не намерен легко отпустить игрока. Сам футболист уже заявлял, что хотел бы переехать в АПЛ.

В этом сезоне Диаби провел в Бундеслиге 30 матчей, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.