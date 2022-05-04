Венгер: «В «Арсенале» к Эмери отнеслись несправедливо»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о работе Уная Эмери на посту главного лондонского клуба.

«Они не дали ему достаточно времени, но есть о чем поговорить», - отметил Венгер.

Эмери пришел в «Арсенал» в 2018 году, заменив Венгера, но в первом же сезоне не смог попасть с командой в зону Лиги чемпионов. Тем не менее, клуб чуть не победил в Лиге Европы, проиграв в финале «Челси».

«Последние десять лет команды, которые не добиваются успеха в Лиге чемпионов, продолжают выигрывать Лигу Европы. Таким образом, Эмери превратил неудачную «Севилью» в успешную», - заявил Венгер.

В этом сезоне Эмери впервые в истории клуба вывел «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов. Команда уступила по сумме двух матчей «Ливерпулю» со счетом 2:5.