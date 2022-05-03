Два испанских защитника «Челси» хотят перейти в «Барселону»

Защитники «Челси» Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта хотели бы перейти в «Барселону». Ранее была информация, что каталонский клуб заинтересован в трансфере обоих игроков.

Оба футболиста надеются, что «Челси» не будет препятствовать переходу в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo. В свою очередь, «Барселона» находится в поиске крайних защитников для увеличения глубины состава.

Учитывая неопределенное финансовое положение лондонского клуба, скорее всего, игроки получат добро на переход в стан каталонского клуба.