«Тоттенхэм» интересуется Бастони и Гвардиолом

В сферу интересов «Тоттенхэма» попали защитники Алессандро Бастони из «Интера» и Йошко Гвардиол из «РБ Лейпциг». Лондонский клуб намерен укрепить оборону в летнее трансферное окно.

Команда Антонио Конте в этом сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов. Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что стартовый состав нуждается в усилении, особенно в плане конкуренции с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за победу в АПЛ в следующем сезоне.

23-летний Бастони провел за «Интер» в Серии А 29 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

20-летний Йошко Гвардиол является одним из самых талантливых центральных защитников Бундеслиги. В этом сезоне он сыграл 29 матчей за «РБ Лейпциг», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.