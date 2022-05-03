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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» интересуется Бастони и Гвардиолом

03 Мая 2022 • 19:13 Комментировать

В сферу интересов «Тоттенхэма» попали защитники Алессандро Бастони из «Интера» и Йошко Гвардиол из «РБ Лейпциг». Лондонский клуб намерен укрепить оборону в летнее трансферное окно.

Команда Антонио Конте в этом сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов. Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что стартовый состав нуждается в усилении, особенно в плане конкуренции с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за победу в АПЛ в следующем сезоне.

23-летний Бастони провел за «Интер» в Серии А 29 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

20-летний Йошко Гвардиол является одним из самых талантливых центральных защитников Бундеслиги. В этом сезоне он сыграл 29 матчей за «РБ Лейпциг», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм РБ Лейпциг Алессандро Бастони Йошко Гвардиол
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