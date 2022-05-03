«Он не может бегать»: Клопп рассказал о травме Фирмино

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам о травме бразильского нападающего Роберто Фирмино.

Клопп заявил, что бразильский футболист из-за повреждения пока не может даже бегать. Немецкий специалист отметил, что травма Фирмино не самая серьёзная, но форвард испытывает очень сильную боль, так что в ближайших матчах бразилец вряд ли сумеет выйти на поле. Тренер выразил надежду, что Роберто скоро поправится.

Напомним, что в этом сезоне Роберто Фирмино провёл в английском чемпионате 18 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами.