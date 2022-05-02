«Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу в трансфере Мазрауи

«Манчестер Юнайтед» потерпел неудачу в трансфере защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи. Футболист не захотел следовать за своим наставником Эриком тен Хагом и отказал английскому клубу.

Контракт игрока с «Аяксом» заканчивается этим летом и футболист может перейти в любой клуб на правах свободного агента. Будущий босс «Юнайтед» хотел бы видеть Мазрауи в составе «Манчестера», но Мазрауи решил не подписывать соглашение. Ранее сообщалось, что защитник практически достиг договоренности о переходе в «Баварию».

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.