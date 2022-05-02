Анри раскритиковал «Арсенал» за игнорирование Салиба

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал руководство «канониров» за то, что клуб не дал шанса защитнику Вильяму Салиба показать себя в деле.

«Они даже не позволили ему совершить ошибку. У него не было шанса побороться за свое место. То, что он делает в «Марселе» - экстраординарно. Его наградили вызовом в сборную Франции», - сказал Анри.

Этот сезон Салиба провел в «Марселе», куда «Арсенал» отправил его на правах аренды. Игрок выдал настолько впечатляющий сезон, что заслужил вызов в сборную от Дидье Дешама.

В Лиге 1 Салиба провел 34 игры, став основным игроком марсельского клуба. Срок аренды заканчивается летом этого года.