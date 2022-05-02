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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» планирует продлить контракт с Джеймсом

02 Мая 2022 • 08:56 Комментировать

«Челси» планирует продлить контракт с защитником Рисом Джеймсом на фоне интереса к нему со стороны мадридского «Реала». Испанский клуб ищет замену Дани Карвахалю, игровая форма которого снизилась в последнее время. Ранее сообщалось, что «Реал» намерен начать переговоры о переходе Джеймса в летнее трансферное окно.

Это стало поводом для «Челси» заняться продлением существующего контракта игрока. Хотя текущее соглашение английского футболиста действует до 30 июня 2025 года, он является одним из самых низкооплачиваемых игроков на «Стэмфорд Бридж».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс
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