Крауч считает, что Мане может выиграть «Золотой мяч» в этом году

Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч высказался по поводу шансов сенегальского нападающего «Ливерпуля» Садио Мане на «Золотой мяч» в этом году.

Крауч сказал, что Мане вполне может выиграть «Золотой мяч». Экс-игрок отметил, что сенегальский форвард вместе со своей национальной командой уже выиграл Кубок Африки, а если «Ливерпуль» выиграет и АПЛ, и Лигу чемпионов, то у Садио будут шансы на то, чтобы заполучить награду.

Напомним, что в этом сезоне Садио Мане провёл в английском чемпионате 31 матч. Форвард отметился 14 забитыми мячами и двумя ассистами.