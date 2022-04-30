Зеедорф: «Ливерпуль – скучный город, как раз для Ван Дейка»

Бывший футболист сборной Голландии Кларенс Зеедорф заявил, что Ливерпуль максимально подходит защитнику Виргилу Ван Дейку.

«Ливерпуль – очень скучный город. Ван Дейк в основном сосредоточен на том, чтобы выигрывать трофеи. Ливерпуль очень подходит для этого», - сказал Зеедорф.

Он добавил, что Ливерпуль помогает капитану сборной Голландии сохранять спокойствие и не растрачиваться по мелочам.

«Спокойствие, которое он излучает, придает команде Клоппа большую уверенность. Многие говорят о его физической силе и скорости, но то, как Ван Дейк разряжает самые опасные ситуации, во многом связано с его проницательностью в игре, а также с его способностью быстро выбирать лучшее решение», - отметил Зеедорф.

«Ливерпуль» выиграл в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов у «Вильярреала» со счетом 2:0 и имеет хорошие шансы, чтобы пробить в финал турнира.