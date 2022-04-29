«Арсенал» готов потратить 50 миллонов евро на Рэшфорда

«Арсенал» готов потратить 50 миллионов евро на нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. 24-летний футболист находится первым в списке трансферных целей главного тренера «канониров» Микеля Артеты, сообщает Football Insider.

Уточняется, что клуб выделил из своего бюджета около 50 миллионов евро на приобретение игрока.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне клуб из Манчестера возглавит голландский специалист Эрик тен Хаг и велика вероятность, что форвард не будет входить в планы нового главного тренера.

В этом сезоне Рэшфорд не часто появлялся в основном составе «Манчестер Юнайтед». Он провел в АПЛ 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.