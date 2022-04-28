«Челси» готов выкупить Пау Торреса

«Челси» готов выкупить центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Испанский клуб просит за футболиста 60 миллионов евро.

В «Челси» рассматривают Торреса как идеальную замену Антонио Рюдигеру, который летом покинет лондонский клуб. Англичане готовы предложить за футболиста запрашиваемые 60 миллионов евро, сообщает La Razon.

Торрес провел более 120 матчей за «Вильярреал» и считается одним из лучших центральных защитников Ла Лиги благодаря своему позиционному чутью и технике.

Игроком также интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».