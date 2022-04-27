Иан Райт: «Эльнени должен остаться в «Арсенале»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт считает, что клубу необходимо сохранить полузащитника Мохамеда Эльнени.

«Эльнени может уйти в конце сезона, но вы посмотрите на его игру против «Челси»! Если «Арсенал» собирается построить команду, которая попадет в четверку лучших, им нужен именно этот игрок», - сказал Райт в подкасте Ringer FC.

Экс-игрок «Арсенала» добавил, что «готов снять шляпу» перед футболистом за его игру в прошедших матчах против АПЛ.

Сам Эльнени недавно заявил, что хотел бы остаться в «Арсенале».

«Я здесь уже шесть лет. Я люблю этот клуб», - сказал полузащитник.