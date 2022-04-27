Айуоби уверен, что «Эвертон» сохранит место в АПЛ

Нападающий «Эвертона» Алекс Айуоби дал интервью клубному сайту, в котором заявил, что уверен, что команда сохранит свое место в АПЛ.

«Мы знаем, где находимся. Мы сосредоточимся на себе, подготовимся к «Челси» и постараемся добиться результата. У нас отличная химия и отличный дух в команде. Я уверен, что мы сможем выйти из этой ситуации», - сказал Айуоби.

Также он отметил большую поддержку болельщиков.

«Когда у нас за спиной «Гудисон Парк», ревущий на полную мощность, мы чувствуем, что в нашей команде появился лишний игрок. Мы чувствуем это, когда играем, и мы уверены, что можем добиться результата», - отметил футболист.