Гюндоган может перейти в МЛС

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить свою карьеру в другом чемпионате.

По информации Sport1, 31-летний немецкий футболист был бы очень рад закончить свою карьеру в футболке манчестерской команды, но боссы «горожан» не планируют продлевать с Гюндоганом действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2023 года. Полузащитник может перебраться в МЛС. У Илкая также есть предложения из турецкого чемпионата.

В этом сезоне Илкай Гюндоган провёл в английском чемпионате 23 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами.