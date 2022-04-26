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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган может перейти в МЛС

26 Апреля 2022 • 09:06 Комментировать

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить свою карьеру в другом чемпионате.

По информации Sport1, 31-летний немецкий футболист был бы очень рад закончить свою карьеру в футболке манчестерской команды, но боссы «горожан» не планируют продлевать с Гюндоганом действующее соглашение, которое рассчитано до лета 2023 года. Полузащитник может перебраться в МЛС. У Илкая также есть предложения из турецкого чемпионата.

В этом сезоне Илкай Гюндоган провёл в английском чемпионате 23 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган МЛС
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