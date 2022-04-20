«Ювентус» хочет подписать вратаря «Астон Виллы»

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может в летнее трансферное окно перебраться в итальянский чемпионат.

По информации TYC Sports, на подписании 29-летнего голкипера сборной Аргентины настаивает лично наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри. Напомним, что сейчас в «Ювентусе» выступают вратари Войцех Щесны и Маттиа Перин. Действующее соглашение Мартинеса с «Астон Виллой» рассчитано до лета 2027 года.

В этом сезоне Эмилиано Мартинес провёл в английском чемпионате 30 поединков, в девяти из которых вратарь сумел отыграть на ноль.