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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» готов выложить 70 млн евро за защитника «Челси»

19 Апреля 2022 • 11:43 Комментировать

Боссы мадридского «Реала» готовы летом выложить круглую сумму за английского защитника лондонского «Челси» Риса Джейса.

По информации инсайдера Экрема Конура, «сливочные» готовы заплатить за 22-летнего воспитанника «Челси» около 70 миллионов евро. Лондонская команда вполне может отпустить Джеймса в связи с финансовыми трудностями. Напомним, что действующее соглашение Риса с «Челси» рассчитано до июня 2025 года.

В этом сезоне Рис Джеймс провёл в английском чемпионате 19 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс
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