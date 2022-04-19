«Реал» готов выложить 70 млн евро за защитника «Челси»

Боссы мадридского «Реала» готовы летом выложить круглую сумму за английского защитника лондонского «Челси» Риса Джейса.

По информации инсайдера Экрема Конура, «сливочные» готовы заплатить за 22-летнего воспитанника «Челси» около 70 миллионов евро. Лондонская команда вполне может отпустить Джеймса в связи с финансовыми трудностями. Напомним, что действующее соглашение Риса с «Челси» рассчитано до июня 2025 года.

В этом сезоне Рис Джеймс провёл в английском чемпионате 19 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью ассистами.