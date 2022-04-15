«Эвертон» хочет летом подписать защитника «Бёрнли»

Руководители «Эвертона» планируют в летнее межсезонье заполучить в свои ряды английского защитника «Бёрнли» Джеймса Тарковски.

По информации iNews, «ириски» являются фаворитами в борьбе за подписание 29-летнего английского футболиста, который этим летом станет свободным агентом. Стоит отметить, что в услугах Джеймса также очень заинтересованы представители «Вест Хэма» и «Ньюкасла».

Напомним, что в этом сезоне Джеймс Тарковски провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.