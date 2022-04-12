«Астон Вилла» провела переговоры с Гинтером

По словам Флориана Плеттенберга из Sky Sports Germany, «Астон Вилла» провела переговоры с представителями Маттиаса Гинтера по поводу летнего трансфера на правах свободного агента.

28-летний футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» — один из лучших центральных защитников Бундеслиги за последнее десятилетие, и ожидается, что сразу несколько команд будут бороться за его подписание после окончания сезона. Ранее сообщалось об интересе со стороны «Тоттенхэма» в зимнее окно, но защитник остался в клубе Бундеслиги. В сообщениях также утверждается, что «Реал» отказался от возможности подписать немца в январе.

По информации источника, сейчас переговоры с представителями игрока ведет «Астон Вилла». Кроме того, сообщается, что игрок пока не спешит принимать окончательного решения, ожидая предложений и от других клубов.