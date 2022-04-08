Экс-игрок «Челси» заявил, что Трент лучше как распасовщик, чем Бекхэм

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул заявил, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд как распасовщик лучше, чем легендарный Дэвид Бекхэм.

Коул сказал, что пасы Трента очень похожи на то, что в своё время делал Бекхэм. Джо отметил, что игрок «Ливерпуля» раздаёт передачи и подаёт со стандартов даже лучше, чем его именитый коллега, которого считали одним из лучших футболистов своего поколения.

Напомним, что в этом сезоне Трент Александер-Арнольд провёл в английском чемпионате 26 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 ассистами.