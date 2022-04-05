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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» может продать Аллана

05 Апреля 2022 • 13:11 Комментировать

Руководители «Эвертона» могут в летнее межсезонье продать бразильского полузащитника Аллана Маркеса.

По информации издания Daily Mail, наставник ливерпульского клуба Фрэнк Лэмпард намерен летом прилично обновить состав команды. Одним из главных претендентов на уход из «Эвертона» считается 31-летний Аллан. Напомним, что действующее соглашение бразильца с «ирисками» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Аллан Маркес провёл в английском чемпионате 23 встречи и отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Английская Премьер-лига Аллан Маркес
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