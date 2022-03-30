«Барселона» не согласна заплатить за Рафинью более 42 миллионов фунтов стерлингов

«Барселона» не согласна заплатить за полузащитника «Лидса» Рафинью более 42 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sport.

Каталонский клуб готов предложить только авансовый платеж в размере 33 миллионов фунтов стерлингов, деньги будут переведены позднее в качестве бонусов.

Если «Лидс» останется в Премьер-лиге, «Барселона» не намерена вступать в торговую войну, и это максимум, что они могут предложить, говорится в сообщении.

Ранее была информация, что отступные за Рафинью составляют 75 миллионов фунтов стерлингов, но представитель «Лидса» опроверг эту информацию.