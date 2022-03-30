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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» не согласна заплатить за Рафинью более 42 миллионов фунтов стерлингов

30 Марта 2022 • 11:08 Комментировать

«Барселона» не согласна заплатить за полузащитника «Лидса» Рафинью более 42 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sport.

Каталонский клуб готов предложить только авансовый платеж в размере 33 миллионов фунтов стерлингов,  деньги будут переведены позднее в качестве бонусов.

Если «Лидс» останется в Премьер-лиге, «Барселона» не намерена вступать в торговую войну, и это максимум, что они могут предложить, говорится в сообщении.

Ранее была информация, что отступные за Рафинью составляют 75 миллионов фунтов стерлингов, но представитель «Лидса» опроверг эту информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
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