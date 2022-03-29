«Фулхэм» надеется вернуть Ареола, если клуб выйдет в АПЛ

Клуб Чемпионшипа «Фулхэм» намерен в случае выхода в АПЛ вернуть голкипера Альфонса Ареола.

Голкипер уже выступал за лондонский клуб в позапрошлом сезоне на правах аренды из «ПСЖ». По итогам сезона «Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги, а вратарь вернулся во Францию.

В этом сезоне Ареола, так же на правах аренды, играет за «Вест Хэм», являясь дублером основного вратаря Лукаша Фабьянски.

Тем не менее, «Вест Хэм» рассматривает возможность активации пункта о выкупе голкипера за 11 миллионов фунтов стерлингов. В АПЛ Ареола провел в этом сезоне 1 игру.