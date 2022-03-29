«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются защитником «Дженоа»

«Тоттенхэм» и «Эвертон» интересуются полузащитником «Дженоа» Андреа Камбьясо, сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что игрок также попал в сферу интересов топовых клубов серии А.

«Дженоа» сейчас находится в зоне вылета и скорее всего игрок покинет команду по окончании сезона.

В этом сезоне 22-летний защитник провел в Серии А 25 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро. Его контракт с «Дженоа» истекает в 2023 году.