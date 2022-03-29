Монреаль рассказал о проблемах Озила в «Арсенале»

Экс-защитник «Арсенала» Начо Монреаль рассказал о совместной игре в лондонской команде с немецким полузащитником Месутом Озилом.

Начо сказал, что в футбольном плане у Месута в «Арсенале» были проблемы абсолютно со всеми игроками и тренерами. Испанец отметил, что изначально Озилу было оказано большое доверие, но со временем тренеры видели, что полузащитник не соответствует требуемому уровню и есть игроки, которые находятся в более лучшей форме.

Напомним, что сейчас Месут Озил выступает за турецкий клуб «Фенербахче».