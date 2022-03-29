Звезда «Уотфорда» летом покинет клуб

Вингер «Уотфорда» Исмаила Сарр является трансферной целью «Ньюкасла» в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, «шершни» будут готовы расстаться с Сарром даже в случае сохранения прописки в АПЛ. Кроме Исмаила в клубе готовы продать нападающего Эммануэля Денниса.

Кроме «Ньюкасла» за Сарром следят скауты «Ливерпуля».

24-летний сенегалец перешёл в «Уотфорд» в 2019 году из «Ренна» за €30 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Цена футболиста на Transfermarkt составляет €27 млн.

В текущем сезоне Сарр провёл за «Уотфорд» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.