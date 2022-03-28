Саттон: В сборной Англии только два основных игрока – Кейн и Райс

Футбольный эксперт Крис Саттон заявил, что, по его мнению, в сборной Англии только два футболиста имеют твердое место в основе – Гарри Кейн и Деклан Райс.

«В этой сборной Англии повсюду конкуренция. Я бы сказал, что в Катаре будут только два основных игрока, и это Деклан Райс и Гарри Кейн. В противном случае, это будет проходной двор», — сказал бывший нападающий «Челси» в интервью Daily Mail.

Он также заметил, что Саутгейту нужно определиться с первым вратарем сборной. По словам Саттона, тренер сборной более лоялен к Джодану Пикфорду, но Аарон Ремсдэйл также проводит один из лучших сезонов в карьере.