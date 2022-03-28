Хет-трик Пулишича практически обеспечил поездку США на чемпионат мира

Хет-трик нападающего «Челси» Кристиана Пулишича практически обеспечил путевку сборной США на чемпионат мира в Катар. Футболист забил три гола в матче со сборной Панамы, который американцы выиграли со счетом 5:1. Причем, два из трех голов Пулишич забил с пенальти.

Эта победа практически обеспечила сборной США участие в будущем чемпионате мира в Катаре. Команде осталось лишь не проиграть с разницей в шесть мячей в последнем матче отборочного этапа сборной Коста-Рики.

«В тот вечер, когда нам нужно было одержать громкую победу, мы это сделали», — сказал тренер сборной США Грегг Берхалтер.