Сборная США по ошибке отпраздновала выход на чемпионат мира

Американская сборная слишком рано отпраздновала выход на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Сборная США уверенно расправилась с Панамой со счётом 5:1 благодаря хет-трику полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. После финального свистка футболисты растянули баннер с надписью «Квалификация», хотя американская команда ещё не обеспечила себе путёвку на катарский мундиаль.

Напомним, что на данный момент американцы делят в отборочной группе вторую строчку с мексиканцами. Первое место и прямую путёвку в Катар уже завоевала канадская команда.