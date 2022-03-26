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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томори: В Англии футбол – это интенсивность, в Италии – спектакль

26 Марта 2022 • 11:32 Комментировать

Защитник «Милана» Фикайо Томори сравнил подходы к футболу в Англии и Италии.

«В Англии это больше похоже на баскетбол. Все происходит очень неожиданно, и все происходит так быстро. Ты можешь атаковать в одну минуту, а в следующую мяч пролетает над твоей головой, и тебе нужно отбежать на 30 метров, после чего ты снова в атаке», - сказал Томори про английский футбол.

По его мнению, кальчо больше похож на хорошо поставленную пьесу.

«Как будто у вас «спектакль». Когда мяч здесь, я должен быть здесь. Когда мяч уходит, я знаю, что должен быть на два метра в этом направлении или искать именно этого игрока», - поделился защитник «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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