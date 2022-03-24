«Кристал Пэлас» проявляется интерес к Сансону

«Кристал Пэлас» проявляется интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Сансону, сообщает источник.

Сансон перешел в «Астон Виллу» в этом сезоне из «Марселя», за который провел 150 матчей, забил 25 голов и отдал 22 результативные передачи, но так и не смог закрепиться в составе клуба из Бирмингема.

По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 12.6 миллионов фунтов стерлингов. За «Астон Виллу» в этом сезоне АПЛ игрок провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.