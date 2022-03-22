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Наби Кейта получил травму и не примет участие в матчах сборных

22 Марта 2022 • 15:08 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Гвинеи Наби Кейта получил травму колена и не примет участие в отборочных матчах к чемпионату мира.

Кейта выбыл из сборной Гвинеи на товарищеские матчи с ЮАР и Замбией из-за травмы колена, сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

«Федерация футбола Гвинеи сообщила в понедельник, что Наби Кейта пропустит предстоящие матчи из-за жалобы на колено», — говорится в заявлении английского клуба.

27-летний футболист вышел в стартовом составе в воскресной игре против «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Кубка Англии, но получил повреждение во втором тайме и покинул поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Гвинеи Наби Кейта
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