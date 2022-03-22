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«Арсенал» готовит предложение по Артуру Мело

22 Марта 2022 • 09:36 Комментировать

«Арсенал» собирается приобрести у «Ювентуса» полузащитника Артура Мело в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Лондонский клуб давно следит за футболистом и зимой проявлял желание взять его в аренду, но сделка сорвалась.

В этом сезоне полузащитник провел в Серии А 16 матчей, но не смог отметиться результативными действиями.

Трансферная стоимость игрока, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Контракт 25-летнего футболиста с итальянским клубом заканчивается в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Артур Мело
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