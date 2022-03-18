Регилон попал в сферу интересов «Барселоны»

По сообщениям SPORT, левый защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон попал в поле зрения «Барселоны».

Испанский клуб располагает на этой позицией лишь одним футболистом – Хорди Альбой (ему сейчас 33 года) – и руководство решило, что настало время изменить ситуацию.

С другой стороны, как сообщается, «Тоттенхэм» интересуется игроками «Барсы» Мемфисом Депайем и Клеманом Ленгле и потенциально оба клуба могут прийти к соглашению с участием всех футболистов.

Впрочем, Регилон в пролом выступал за мадридский «Реал» и эта деталь может также повлиять на исход сделки.

В этом сезоне в АПЛ Регилон провел 22 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.