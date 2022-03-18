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Эксперт: Мойес не доверяет Бенрахма

18 Марта 2022 • 11:52 Комментировать

Инсайдер Дин Джонс заявил, что менеджер «Вест Хэм» Дэвид Мойес не полностью доверяет Саиду Бенрахма.

В одном из своих последних выступлений нападающий сумел внести весомый вклад, отдав две результативные передачи в победе «Хаммерс» над «Астон Виллой» со счетом 2:1. Несмотря на ключевую роль в этой победе, менеджер Дэвид Мойес не хотел перебарщивать с похвалой игроку и вместо этого использовал это как возможность возложить на игрока определенные ожидания.

«Это то, что он должен делать, не так ли? Сегодня он играл лучше, но вы видели много действительно хороших и много очень плохих матчей, поэтому мы пытаемся сделать так, чтобы хорошее было более регулярным», - сказал Мойес в интервью football.london.

В свете всего этого Джонс сделал предположение, что Мойес не совсем доверяет нападающему.

«Вы можете видеть это по количеству минут, которые он получает», - заявил Джонс.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Дэвид Мойес Саид Бенрахма
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