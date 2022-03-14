Жереми Фримпонг: Моя мечта – выйти на поле в футболке «Челси»

Бывший защитник «Селтика» и звезда леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг рассказал, что мечтает однажды стать игроком «Челси».

«Клубом моей мечты всегда будет «Челси». В детстве я смотрел игры «Челси» со своим дядей, в основном из-за Дидье Дрогба», - сказал 21-летний защитник в интервью Sport Bild.

На данный момент Фримпонг оценивается в 25 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне футболист сыграл 25 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 6 голевых передач.