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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Тоттенхэма» уверен, что Кейн станет лучшим бомбардиром в истории АПЛ

08 Марта 2022 • 11:05 Комментировать

Английский защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что его одноклубник Гарри Кейн станет лучшим бомбардиром в истории АПЛ.

Дайер сказал, что если бы он делал ставки, то однозначно поставил бы на то, что Кейн сумеет побить рекорд Ширера и станет самым результативным игроком в истории Английской Премьер-лиги.

Напомним, что Кейн оформил дубль в поединке с «Эвертоном». На данный момент в активе Гарри 176 голов. Форвард «Тоттенхэма» занимает шестую строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ. Больше Кейна забили только Лэмпард, Агуэро, Энди Коул, Руни и Ширер.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Английская Премьер-лига Эрик Дайер Гарри Кейн
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