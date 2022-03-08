Защитник «Тоттенхэма» уверен, что Кейн станет лучшим бомбардиром в истории АПЛ

Английский защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что его одноклубник Гарри Кейн станет лучшим бомбардиром в истории АПЛ.

Дайер сказал, что если бы он делал ставки, то однозначно поставил бы на то, что Кейн сумеет побить рекорд Ширера и станет самым результативным игроком в истории Английской Премьер-лиги.

Напомним, что Кейн оформил дубль в поединке с «Эвертоном». На данный момент в активе Гарри 176 голов. Форвард «Тоттенхэма» занимает шестую строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ. Больше Кейна забили только Лэмпард, Агуэро, Энди Коул, Руни и Ширер.