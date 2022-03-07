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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» хочет вернуть арендованного в ЦСКА футболиста

07 Марта 2022 • 17:47 Комментировать

Руководство «Эвертона» требует вернуть из России Жан-Филиппа Гбамина. Об этом сообщает The Sun.

Из-за ситуации на территории Украины английский клуб потребовал возвращения футболиста, однако сделать этого без одобрения ФИФА невозможно.

Изначально предполагалось, что ФИФА разрешит иностранным футболистом в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими клубами, однако от этого шага решили отказаться, поскольку тогда игроки несколько месяцев проведут вне поля.

Однако «Эвертон» получил разрешение от организации на возвращение своего футболиста. Пока неизвестно, как именно команда будет проводить эту процедуру.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эвертон Жан-Филипп Гбамен
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