Силва научился зарабатывать на болельщиках при помощи поздравлений

37-летний защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва научился зарабатывать на болельщиках. Солидную прибавку к зарплате он получает при помощи интернета.

Силва зарегистрировался на онлайн-сервисе «Камео», где люди могут заказать у звезд видеопоздравление. За подарок от любимого футболиста фанатам нужно заплатить 300 фунтов.

Ежемесячно Силва зарабатывает таким образом более 11 тысяч фунтов.

Болельщики, которые заметили Силву в списке звезд в приложении, разделились во мнении. Одни считают, что профессиональный игрок не должен заниматься подобными вещами, а другие выступают на его стороне и благодарят за поздравления.