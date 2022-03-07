Защитник «Тоттенхэма» может перебраться в «Ньюкасл» или «Брайтон»

Валлийский защитник «Тоттенхэма» Джо Родон хочет в летнее межсезонье покинуть лондонскую команду.

По информации Football Insider, 24-летний валлийский футболист недоволен тем, что получает в «Тоттенхэме» очень мало игрового времени. Для получения игровой практики Родон готов сменить клубную прописку. Главными претендентами на подписание защитника считаются «Ньюкасл» и «Брайтон».

Стоит отметить, что в этом сезоне Джо Родон провёл в АПЛ в составе «шпор» лишь одну встречу. До этого валлиец защищал цвета «Суонси».