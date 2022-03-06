Камара может перейти в «Кристал Пэлас»

22-летний французский защитник «Марселя» Бубакар Камара может продолжить карьеру в Англии. Интерес к нему проявляют несколько клубов АПЛ.

Поскольку летом Камара станет свободным агентом, его представитель уже проводил переговоры с представителями «Ньюкасла» и «Вест Хэма». Также ранее интерес к футболисту проявляли представители «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, теперь в Англии появился еще один клуб, который хотел бы заключить контракт с опорником.

Несмотря на то, что французский футболист требует довольно высокую зарплату, спонсоры «Кристал Пэлас» готовы удовлетворить его запрос.