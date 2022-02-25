Седрик – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Болельщики гнали нас вперёд»

Защитник «Арсенала» Седрик Соареш прокомментировал волевую победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Это очень важные три очка. Мы уступали в счёте, но болельщики верили в нас и гнали вперёд. Я слышал, как весь стадион поддерживал нас. Конечно, я верил, что мы можем перевернуть игру.

Мы пропустили очень рано, но затем не позволили сопернику ничего создать у своих ворот. Мы контролировали игру и хотели победить, чего в конечном счёте и добились», - цитирует Седрика пресс-служба лондонского клуба.

«Арсенал» располагается на пятом месте в английской Премьер-лиги и сохраняет шансы на попадание в первую тройку.