«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырёх форвардов на замену Роналду

В «Манчестер Юнайтед» хотят подписать нового центрального нападающего. Руководство манкунианцев планирует оформить сделку в летнее трансферное окно.

Согласно сведениям The Telegraph, в шорт-листе «красных дьяволов» оказались четыре претендента. Речь идет об Эрлинге Холанне («Боруссия»), Гарри Кейне («Тоттенхэм»), Лаутаро Мартинесе («Интер») и Доминике Калверт-Льюине («Эвертон»).

Вполне вероятно, что один из вышеназванных форвардов заменит в атаке «Юнайтед» португальца Криштиану Роналду. Звездный бомбардир недоволен переходом в «МЮ» и намерен обсудить с агентом досрочный уход из клуба.