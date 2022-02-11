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«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырёх форвардов на замену Роналду

11 Февраля 2022 • 12:52 Комментировать (1)

В «Манчестер Юнайтед» хотят подписать нового центрального нападающего. Руководство манкунианцев планирует оформить сделку в летнее трансферное окно.

Согласно сведениям The Telegraph, в шорт-листе «красных дьяволов» оказались четыре претендента. Речь идет об Эрлинге Холанне («Боруссия»), Гарри Кейне («Тоттенхэм»), Лаутаро Мартинесе («Интер») и Доминике Калверт-Льюине («Эвертон»).

Вполне вероятно, что один из вышеназванных форвардов заменит в атаке «Юнайтед» португальца Криштиану Роналду. Звездный бомбардир недоволен переходом в «МЮ» и намерен обсудить с агентом досрочный уход из клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Лаутаро Мартинес Доминик Калверт-Льюин Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ivan_petrenko95
11 Февраля 2022 в 13:21
про Кейна можно забыть, по ходу он закончит в тотенхеме. если хотят реально вернуться на вершину надо конечно бороться за Холанна, но смысл ему идти к ним пока там такой бардак? вообще ни одного топ-игрока нет ни на одной позиции, никогда в мю такого позора не было
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