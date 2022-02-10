Голкипер «Ньюкасла» не захотел переходить в «Манчестер Юнайтед»

Словацкий голкипер Мартин Дубравка, выступающий в составе «Ньюкасла», мог продолжить карьеру в более именитом английском коллективе. Заинтересованность в его услугах проявлял «Манчестер Юнайтед».

Как информирует ESPN, манкунианцы и «сороки» обсуждали обмен Дина Хендерсона на Дубравку, однако Мартин заблокировал сделку. 33-летний словак принял решение остаться в «Ньюкасле», не захотев быть резервистом в стане «красных дьяволов».

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Дубравка поучаствовал в десяти поединках, в которых пропустил 17 мячей. Лишь в двух играх он отстоял на ноль.