Экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Дембеле завершил карьеру

Бельгийский хавбек Мусса Дембеле, известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм», повесил бутсы на гвоздь.

Как сообщается на страницах Het Laatste Nieuws, 34-летний полузащитник решил уйти из футбола, чтобы больше внимания уделять своей семье.

Последним местом работы бельгийского игрока был китайский клуб «Гуанчжоу Фули», цвета которого он защищал с 2019 по 2021 год. В составе этой команды он провел 47 матчей, забил гол и сделал четыре ассиста.

За сборную Бельгии Мусса сыграл 82 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.